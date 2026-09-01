Gurugram News: वादा निभा नहीं पाया निगम

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मानेसर के सेक्टर-99ए स्थित लक्ष्मी सोसाइटी में बंदरों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। सोसाइटी में 6 से 8 बंदरों का झुंड घूमता रहता है। लोगों का कहना है कि बंदर मिलकर लोगों पर हमला कर देते हैं। निवासियों के अनुसार, हर दूसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति पर बंदर हमला कर देते हैं। इससे सोसाइटी के लोगों में डर बना हुआ है जबकि नगर निगम के अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया था।स्थिति ये है कि लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर भेजने में लोग डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंदरों की समस्या को लेकर कई महीने पहले मानेसर नगर निगम में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद अधिकारियों की ओर से कार्रवाई का भरोसा तो दिया गया, लेकिन अभी तक बंदर पकड़ने वाली टीम सोसाइटी में नहीं पहुंची। लोगों के पास नगर निगम में शिकायत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।सोसाइटी के लोगों में बना हुआ है डरबंदरों के उत्पात के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार निगम को शिकायत दी गई है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। -संतोष कुमारबंदर घर के अंदर आ जाते हैं और सामान को तोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में काफी परेशानी होती है। हमने कई बार नगर निगम को इसकी शिकायत दी है। -पंकज कुमारहर दूसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति पर बंदर हमला कर देते हैं। इससे सोसाइटी के लोगों में डर बना हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर भेजने में भी लोग डर रहे हैं। -राहुल कुमार, स्थानीय निवासी