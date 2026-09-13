गुरुग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर शबद कीर्तन

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गुरुग्राम में गुरुग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर सिविल लाइंस स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में रविवार को शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। हजुरी रागियों ने इस मौके पर कीर्तन प्रस्तुत किया। अमृतसर से आए रागी जगजीत सिंह की टीम ने सुबह और शाम को कीर्तन प्रस्तुत किया।

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