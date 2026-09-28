{"_id":"6aba865ca728510025043183","slug":"video-sewer-choke-in-officer-colony-in-gurugram-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: ऑफिसर कॉलोनी में सीवर चोक, मुख्य लाइन से नहीं जुड़ी नई पाइपलाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में ऑफिसर कॉलोनी में इन दिनों सीवर चोक की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे कॉलोनी के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई के लिए शॉकर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। कॉलोनी में सीवर का पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे चारों ओर गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निवासियों का कहना है कि जब अधिकारियों की कॉलोनी में ऐसी स्थिति है, तो आम कॉलोनियों का क्या हाल होगा। बताया गया है कि बारिश से पहले एक नई सीवर लाइन बिछाई जा रही थी। हालांकि, यह लाइन अभी तक मुख्य सीवर लाइन से नहीं जोड़ी गई है। इसी कारण यह चोक की समस्या उत्पन्न हुई है। नई सीवर लाइन को मुख्य नेटवर्क से न जोड़ने के कारण जल निकासी बाधित हो रही है। यह काम बारिश के मौसम से पहले पूरा किया जाना था। लेकिन काम अधूरा रहने से अब निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है।

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