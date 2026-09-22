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18 करोड़ में नेहरू स्टेडियम में बनेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर

Tue, 22 Sep 2026 10:29 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:29 PM IST
Rehabilitation centers to be built at Nehru Stadium for ₹18 crore
सिविल लाइन्स स्थित नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में खेल विभाग ने एक और कदम बढ़ाया है। स्टेडियम परिसर में रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पीड क्लाइंबिंग वॉल और खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। तीनों परियोजनाओं पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए खेल विभाग ने बजट हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एचएसआरडीसी) को भेज दिया है। निर्माण कार्य एचएसआरडीसी की ओर से कराया जाएगा।
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