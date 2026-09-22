18 करोड़ में नेहरू स्टेडियम में बनेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर

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सिविल लाइन्स स्थित नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में खेल विभाग ने एक और कदम बढ़ाया है। स्टेडियम परिसर में रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पीड क्लाइंबिंग वॉल और खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। तीनों परियोजनाओं पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए खेल विभाग ने बजट हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एचएसआरडीसी) को भेज दिया है। निर्माण कार्य एचएसआरडीसी की ओर से कराया जाएगा।

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