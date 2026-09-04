{"_id":"6a9afa436844606f8808ae7a","slug":"video-over-20-youths-barged-into-a-house-and-assaulted-occupants-following-a-road-rage-incident-in-gurugram-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में रोड रेंज में 20 से ज्यादा युवकों ने घर में घुसकर की मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के बहरामपुर इलाके में बृहस्पतिवार को रोड रेज से शुरू हुए विवाद में एक हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को उनके घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के घर आए हमलावरों की वीडियो पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। सेक्टर-65 थाना पुलिस मामले की जांच करने में जुटा है। बहरामपुर गांव में रोड रेज में बृहस्पतिवार को 20 से 25 बदमाशों ने एक परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया। लाठी, डंडे और सरिया लेकर पहुंचे हमलावरों ने परिवार के लोगों को निशाना बनाया। इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे सेक्टर 59 के पास ऑप्टम कंपनी के बाहर दो वाहनों में टक्कर हो गई थी। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर कुछ लोग शाम करीब 8 बजे बेहरामपुर स्थित गजराज सिंह के घर पहुंच गए। हमलावरों ने घर की कुंडी और दरवाजा तोड़ा और गजराज पर हमला कर दिया।गजराज की पत्नी सुनीता ने जब अपने पति को बचाने की कोशिश की तो आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की।

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