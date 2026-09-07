Gurugram News: मुख्यमंत्री के नाम पटौदी के एसडीएम को सौंपा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:59 PM IST
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पटौदी। हेलीमंडी के आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पटौदी एसडीएम दिनेश लुहाच को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा राज्य अनाजमंडी आढ़ती एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला प्रधान दिनेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आढ़तियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांग रखी। इनमें आढ़तियों को गेंहू की आढ़त का भुगतान न होना प्रमुख रहा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलना, ई नेम-2 प्रणाली में किसानों को अनावश्यक रजिस्ट्रेशन प्रणाली से मुक्त करना रहा। इस मौके पर जिला प्रधान दिनेश कुमार गोयल, पूर्व व्यापार मंडल प्रधान आनंद भूषण,व्यापार मंडल प्रधान नीरज जिंदल,पूर्व व्यापार मंडल प्रधान अजय मंगला, नरेश शर्मा, नितिन, अमित रुस्तगी, धर्मपाल, चिराग, धीरज, रींकू सहित काफी संख्या में आढ़ती मौजूद रहे। संवाद
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