{"_id":"6a9ebbff1c2582f89502cc51","slug":"video-municipal-corporation-of-gurugram-has-appointed-sanitation-nodal-assistants-in-all-36-wards-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम नगर निगम ने सभी 36 वार्डों में सैनिटेशन नोडल असिस्टेंट नियुक्त किए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने अपने सभी 36 वार्डों में सैनिटेशन नोडल असिस्टेंट (एसएनए) नियुक्त किए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। एसएनए अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगे। वे स्वच्छता कार्यों की निगरानी और सफाई संबंधी कमियों के समाधान के लिए जिम्मेदार होंगे। इसका लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराना है। एसएनए गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स (जीवीपी) से कूड़ा हटाने की निगरानी करेंगे। वे डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और संबंधित स्वच्छता सेवाओं पर भी नजर रखेंगे। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। वार्ड में सामने आने वाले अन्य स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर भी कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि फील्ड स्तर पर नियमित निगरानी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। वह फील्ड निरीक्षण और रिपोर्टिंग करेंगे।

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