बाबा बालक नाथ मंदिर में तोड़फोड़ मामले में मुख्यमंत्री के नाम एडीसी का सौंपा ज्ञापन

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सेक्टर-50 स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा तोड़-फोड़ के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों व साधुओं ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सोनू भट्ठ को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मंदिर के दोबारा निर्माण करवाने, गोशाला बनवाने व गोवंश को वापस लाने और साधुओं व ग्रामीणों पर मुकदमे रद्द करवाने की मांग की है। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे से ही ग्रामीण लघु सचिवालय में एकत्रित होने लगे थे। लघु सचिवालय पर पंचायत के लोगों के पहुंचने पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

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