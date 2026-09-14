फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Memorandum regarding vandalism at Baba Balak Nath Temple submitted to ADC addressed to Chief Minister

बाबा बालक नाथ मंदिर में तोड़फोड़ मामले में मुख्यमंत्री के नाम एडीसी का सौंपा ज्ञापन

Mon, 14 Sep 2026 09:55 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 14 Sep 2026 09:55 PM IST
Memorandum regarding vandalism at Baba Balak Nath Temple submitted to ADC addressed to Chief Minister
सेक्टर-50 स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा तोड़-फोड़ के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों व साधुओं ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सोनू भट्ठ को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मंदिर के दोबारा निर्माण करवाने, गोशाला बनवाने व गोवंश को वापस लाने और साधुओं व ग्रामीणों पर मुकदमे रद्द करवाने की मांग की है। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे से ही ग्रामीण लघु सचिवालय में एकत्रित होने लगे थे। लघु सचिवालय पर पंचायत के लोगों के पहुंचने पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मंडी: वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में हिंदी दिवस पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

hindi diwas celebrated at vallabh government college mandi
Mandi
14 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा: दोस्त-पुलिस कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने जाना महिला थाने का कामकाज, सुरक्षा को लेकर हुईं जागरूक

Friend-Police program in Greater Noida Female students learn about functioning of women police station
Noida
14 Sep 2026

फरीदाबाद: रेलवे स्टेशन पर 50 किलो गांजा बरामद, पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

50 kg of cannabis seized at Faridabad railway station
Faridabad
14 Sep 2026

हरियाणा: फरीदाबाद में 36 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, निगम आयुक्त से की मुलाकात

Haryana Sanitation workers strike ends after 36 days
Faridabad
14 Sep 2026

फरीदाबाद: बीके अस्पताल में भगवान भरोसे मरीजों का इलाज, कहीं ग्लूकोज स्टैंड नहीं तो कहीं बैठने की जगह नहीं

State of disarray at BK Civil Hospital
Faridabad
14 Sep 2026
विज्ञापन

फरीदाबाद: सहकर्मियों ने बुलाकर पिटवाया, संजू ने दर्ज कराई शिकायत

Faridabad Colleagues summoned him and had him beaten up
Faridabad
14 Sep 2026

VIDEO: औरंगाबाद में दुकान में घुसा मिट्टी से भरा ट्रैक्टर, टला बड़ा हादसा

Tractor laden with soil crashes into shop in Aurangabad major accident averted
Mathura
14 Sep 2026
विज्ञापन

हमीरपुर: सगाई और शादी करवाने का झांसा देकर 1.35 लाख की ठगी

hamirpur fraud of 1.35 lakh on pretext of arranging son marriage
Hamirpur (Himachal)
14 Sep 2026

रामपुर बुशहर: रिकांगपिओ में हरितालिका तीज पर सजे सांस्कृतिक रंग, उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा रहे मुख्य अतिथि

hartalika teej cultural programme held in rekong peo
Rampur Bushahar
14 Sep 2026

Punjab BJP: केवल सिंह ढिल्लों ने किया 13 दिवसीय नशा-विरोधी यात्रा का ऐलान, पूरे राज्य में चलेगा अभियान

Punjab BJP: केवल सिंह ढिल्लों ने किया 13 दिवसीय नशा-विरोधी यात्रा का ऐलान, पूरे राज्य में चलेगा अभिय
Chandigarh-Haryana
14 Sep 2026

बिलासपुर: खिताब जीतकर लौटीं जड्डू कुलज्यार की छात्राएं, स्कूल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

jaddu kuljyar school girls win block level volleyball title
Bilaspur
14 Sep 2026

फरीदकोट में किसानों ने पावरकॉम कार्यालय का किया घेराव, कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली न मिलने से रोष

Farmers gheraoed the Powercom office in Faridkot
Chandigarh-Punjab
14 Sep 2026

सोलन: मालरोड पर दिनभर जाम, आधा किलोमीटर का सफर तय करने में लगा आधा घंटा

solan mall road traffic jam vehicle drivers
Solan
14 Sep 2026

कानपुर: गुरु नानक देव जी व माता सुलखनी जी के विवाह पर्व पर निकला अलौकिक नगर कीर्तन

Kanpur Divine Nagar Kirtan held to mark wedding anniversary of Guru Nanak Dev Ji and Mata Sulakhni Ji
Kanpur
14 Sep 2026

Video: लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में खराब पड़ी सोलर लाइट

Video: लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में खराब पड़ी सोलर लाइट
Lucknow
14 Sep 2026

सादाबाद में सपा ने किया पीडीए धनगर समाज सम्मेलन आयोजित

सादाबाद में सपा ने किया पीडीए धनगर समाज सम्मेलन आयोजित
Hathras
14 Sep 2026

संजय भाटिया ने नेपाल आपदा पीड़ितों के साथ एकजुटता पर पानीपतवासियों का जताया आभार

संजय भाटिया ने नेपाल आपदा पीड़ितों के साथ एकजुटता पर पानीपतवासियों का जताया आभार
Chandigarh-Haryana
14 Sep 2026

VIDEO: पुलिस ने चोरी के शक में उठाया पति, गर्भवती पत्नी ने बेटे को जन्म देने के बाद दम तोड़ा

Husband detained on suspicion of theft; pregnant wife dies after giving birth to a son.
Firozabad
14 Sep 2026

लुधियाना में बिजली कट से परेशान इंडस्ट्री मालिकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Industry owners in Ludhiana, frustrated by power outages, staged a protest against the Punjab government.
Ludhiana
14 Sep 2026

VIDEO: खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम

Youths showcase their mettle in Dadukara and Rasulpur; rural talent gets a platform.
Agra
14 Sep 2026

VIDEO: आगरा बाईपास पर गहरे गड्ढे, हादसों का खतरा

Deep potholes on Agra Bypass; risk of accidents.
Mainpuri
14 Sep 2026

VIDEO: गणपति उत्सव की धूम, जगह-जगह सजे पंडाल

With the commencement of the Ganpati festival, the installation of Ganpati Bappa has also begun at various places.
Mainpuri
14 Sep 2026

नेहा बोरा बोलीं- हमें कहा गया पॉलिटिकल बात मत करो

Neha Bora's attack on CM Yogi – Not 'Baba's' rule, but 'Babasaheb's' rule.
Gorakhpur
14 Sep 2026

तरनतारन के श्री गुरु अर्जन देव सरकारी कॉलेज के लाइब्रेरियन ने किया सुसाइड

Librarian of Sri Guru Arjan Dev Government College, Tarn Taran, commits suicide
Chandigarh-Punjab
14 Sep 2026

Video: लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर खुले तार से हादसे का खतरा

Video: लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर खुले तार से हादसे का खतरा
Lucknow
14 Sep 2026

नारनौल: समाधान शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने सुनी लोगों की शिकायतें, कहा- जनता की परेशानी का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता

Narnaul Deputy Commissioner Anupama Anjali heard people's grievances at a grievance redressal camp.
Mahendragarh/Narnaul
14 Sep 2026

कानपुर: बिना संकेतक-लाइट 40 से 80 हुई गति सीमा, बैराज हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर बवाल

Kanpur Speed limit raised from 40 to 80 km/h without traffic signals uproar over hike on Barrage Highway
Kanpur
14 Sep 2026

कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा, बनियापुरवा मेडिकल कैंप में उमड़े मरीज

Kanpur Risk of disease follows floods in Khyora Katri patients flock to Baniyapurwa medical camp
Kanpur
14 Sep 2026

VIDEO: टायर प्लांटों के जहरीले धुएं के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण

Villagers take to the streets against toxic fumes from tyre plants.
Mathura
14 Sep 2026

VIDEO: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे चोर; लैपटाॅप समेत ले गए ये सामान

Theft at Divisional Psychology Centre in agra
Agra
14 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed