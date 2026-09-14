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गुरुग्राम: नगर निगम सफाई कर्मचारी सड़कों पर आए नजर, शहर की गंदगी साफ होने में लगेगा समय
गुरुग्राम नगर निगम के सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। यह वापसी 36 दिन लंबी हड़ताल समाप्त होने के तीन दिन बाद हुई है। शहर में चारों ओर फैली गंदगी को साफ करने में अब समय लगेगा। हड़ताल के कारण शहर में कूड़े का अंबार लग गया था। सड़कों पर अभी भी भारी मात्रा में कूड़ा मौजूद है। सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति से स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई थी। स्थानीय निवासियों को गंदगी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब कर्मचारियों के काम पर लौटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, पूरी तरह से सफाई होने में कुछ दिन लग सकते हैं। निगम प्रशासन ने सफाई अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जाएगी।
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