Gurugram News: उमस भरी गर्मी से लोग परेशान, आज बारिश का अलर्ट

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मानेसर। मिलेनियम सिटी में सोमवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। सुबह से ही गर्मी का असर दिखाई दिया। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हुई। दोपहर के समय बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही। गर्मी से बचने के लिए कई लोग ठंडे पेय पदार्थ पीते नजर आए।मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद तेज धूप और उमस के कारण लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हुई।मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार को शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा चलने, बिजली चमकने और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। अगर बारिश होती है तो लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।