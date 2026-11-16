{"_id":"6afb2766a8970a9a6a0a99db","slug":"video-gurugram-dtpe-team-seals-eight-architects-offices-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: डीटीपीई की टीम ने आर्किटेक्ट्स के आठ कार्यालयों को किया सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साइबर सिटी के डीएलएफ फेज-2 स्थित रिहायशी इमारतों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सोमवार को नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग ने सीलिंग की कार्रवाई की। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में विभिन्न कार्यालयों, भवनों व इमारतों को सील किया। आर्किटेक्ट्स के आठ कार्यालयों को सील किया गया, जोकि बेसमेंट में थे।

... और पढ़ें