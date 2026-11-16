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गुरुग्राम: डीटीपीई की टीम ने आर्किटेक्ट्स के आठ कार्यालयों को किया सील
साइबर सिटी के डीएलएफ फेज-2 स्थित रिहायशी इमारतों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सोमवार को नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग ने सीलिंग की कार्रवाई की। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में विभिन्न कार्यालयों, भवनों व इमारतों को सील किया। आर्किटेक्ट्स के आठ कार्यालयों को सील किया गया, जोकि बेसमेंट में थे।
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