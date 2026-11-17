Gurugram News: एसएल अकादमी ने छह विकेट से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:45 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:45 PM IST
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गुरुग्राम। एसएल क्रिकेट अकादमी के मैदान पर मंगलवार को खेले गए महिला क्रिकेट मुकाबले में एसएल क्रिकेट अकादमी वुमेन टीम ने एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स टीम को छह विकेट से हरा दिया। 40 ओवर के इस मुकाबले में एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स ने आठ विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। वहीं, एसएल क्रिकेट अकादमी ने 38.4 ओवर में चार विकेट खोकर 229 रन बनाए।
एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स टीम की मिताशा पंचाल और ईशिका शर्मा ने पारी संभालाी। मिताशा ने 60 और ईशिका ने 79 रन बनाए। कप्तान ज्योति यादव ने 27 और हर्षिता ने 21 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसएल क्रिकेट अकादमी ने शुरुआत से ही संभलकर बल्लेबाजी की। आन्या सिंह ने 70 रन की शानदार पारी खेली। मनजीत और वंशिता ने 33, साची ग्रोवर ने नाबाद 39 रन बनाए। लावण्या यादव 19 रन बनाकर नाबाद रहीं।
एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स की ओर से खुषी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में 60 रन देकर चार विकेट लिए। रिया शर्मा को दो विकेट मिले। एसएल क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए रिया शर्मा ने दो विकेट हासिल किए, जबकि मिताशा पंचाल और मारविका को एक-एक विकेट मिला।
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एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स टीम की मिताशा पंचाल और ईशिका शर्मा ने पारी संभालाी। मिताशा ने 60 और ईशिका ने 79 रन बनाए। कप्तान ज्योति यादव ने 27 और हर्षिता ने 21 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसएल क्रिकेट अकादमी ने शुरुआत से ही संभलकर बल्लेबाजी की। आन्या सिंह ने 70 रन की शानदार पारी खेली। मनजीत और वंशिता ने 33, साची ग्रोवर ने नाबाद 39 रन बनाए। लावण्या यादव 19 रन बनाकर नाबाद रहीं।
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एनसीआर क्रिकेट गर्ल्स की ओर से खुषी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में 60 रन देकर चार विकेट लिए। रिया शर्मा को दो विकेट मिले। एसएल क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए रिया शर्मा ने दो विकेट हासिल किए, जबकि मिताशा पंचाल और मारविका को एक-एक विकेट मिला।
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