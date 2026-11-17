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गुरुग्राम। जिले में उचित मूल्य की 145 रिक्त राशन दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 अक्तूबर 2026 को आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पहल से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। इच्छुक आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संवाद