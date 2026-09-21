{"_id":"6ab16b40796645273403bba5","slug":"video-five-minute-yoga-breaks-introduced-in-70-of-industrial-units-in-gurugram-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फैक्ट्रियों में पांच मिनट का योग ब्रेक, गुरुग्राम की 70 फीसदी औद्योगिक इकाइयों में शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काम के दौरान कर्मचारियों को तनाव से राहत देने और स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए अब प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में हर दिन पांच मिनट का योग ब्रेक मिलेगा। हरियाणा सरकार ने वाई-ब्रेक (योग ब्रेक) को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू करने की समयबद्ध पहल शुरू की है। जिले में भी करीब 70 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए योग ब्रेक की शुरुआत हो चुकी है। अन्य इकाइयों में भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

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