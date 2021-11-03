सड़क पुनर्निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाएं : निगमायुक्त

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों के पुनर्निर्माण के दौरान रास्ते में आने वाले सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए।निगमायुक्त ने ये निर्देश सोमवार को अपने कार्यालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा सिटी एक्शन प्लान की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी आवश्यक उपायों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निर्माण स्थलों पर धूल एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाले सीएंडडी वेस्ट को बसई स्थित प्लांट अथवा अधिकृत कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचाया जाए।बैठक में सेंट्रल वर्ज, रोड स्वीपिंग मशीन, वाटर स्प्रिंकलिंग, एंटी-स्मॉग गन, डस्ट फ्री रोड अभियान और डीप क्लीनिंग अभियान सहित प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन एवं ईवी चार्जिंग स्टेशन से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। शहर में यातायात दबाव कम करने के लिए दो स्थानों पर किए जाने वाले ट्रैफिक डी-कंजेशन कार्यों की भी समीक्षा की गई। एमसीजी द्वारा डीपीएसजी स्कूल पालम विहार के पास तथा खांडसा मंडी के पास डी-कंजेशन से संबंधित कार्य किए जाने हैं। डीपीएसजी पालम विहार वाली सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा।