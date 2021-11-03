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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Private buses on the Pataudi-Gurugram route will operate according to the old timetable.

Gurugram News: पटौदी-गुरुग्राम रूट पर निजी बसें पुरानी समय सारणी के हिसाब से चलेंगी

Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
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Private buses on the Pataudi-Gurugram route will operate according to the old timetable.
पटौदी। पटौदी-गुरुग्राम रूट पर अब निजी बसें अपने पुराने टाइम टेबल पर ही मंगलवार से चलेंगी। नई समय सारणी निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही निजी बस संचालकों की हड़ताल भी खत्म हो गई है।
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निजी बस संचालक संत कुमार राठी व मनबीर ने बताया कि बीते शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा नई समय सारणी जारी की गई थी। इसमें पटौदी-गुरुग्राम रूट पर चलने वाली निजी बसों का टाइम टेबल बदल दिया था। हरियाणा रोडवेज बसों के ज्यादा चक्कर निर्धारित किए थे। इसके विरोध में निजी बसों संचालकों ने अपनी बसों को पटौदी के सामान्य बस अड्डे पर खड़ी करके हड़ताल कर दी थी। निजी बस संचालक इसी बात पर अड़े थे कि नई समय सारणी निरस्त कर पुरानी समय सारणी के हिसाब से निजी बसों का संचालन हो। इसको लेकर निजी बस संचालक गुरुग्राम में आरटीओ कार्यालय में पहुंचे और अपनी मांग मौके पर मौजूद अधिकारी के समक्ष रखी। बात करने पर निजी बस संचालकों की मांग मान ली गई है। अब मंगलवार से निजी बसें अपने पुराने समय सारणी के हिसाब से ही चलेंगी। संवाद
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