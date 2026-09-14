गुरुग्राम नगर निगम में धर्मबीर भांगरोला सीनियर डिप्टी मेयर, अनूप सिंह डिप्टी मेयर चुने गए

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नगर निगम गुरुग्राम में 14 सितंबर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। इस दौरान धर्मबीर भांगरोला को सीनियर डिप्टी मेयर और अनूप सिंह को डिप्टी मेयर चुना गया। यह निर्विरोध निर्वाचन निगम सदन में मजबूत समन्वय और आपसी सहमति का संदेश देता है। एक वकील की ओर से हाईकोर्ट में डाली गई याचिका के जवाब में नगर निगम गुरुग्राम को मंगलवार को अपना जवाब दाखिल करना है। नगर निगम चुनाव के 14 महीने बीत जाने के बाद दोनों पदों पर निर्विरोध चुनाव से निर्वाचित सदस्यों के बीच सकारात्मक माहौल बना है।

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