{"_id":"6aa044cbd9700e57a8074e3d","slug":"video-demand-for-gurugram-made-garments-rises-in-the-us-and-europe-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेरिका-यूरोप में बढ़ी गुरुग्राम के कपड़ों की मांग, 15 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमेरिका-यूरोप में बढ़ी गुरुग्राम के कपड़ों की मांग, 15 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात गुरुग्राम। गुरुग्राम अब केवल आईटी और कॉरपोरेट हब ही नहीं, बल्कि गारमेंट और कपड़ा निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। शहर में तैयार होने वाले कपड़ों की मांग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों में बनी हुई है। हरियाणा से होने वाले कुल कपड़ा निर्यात में जिले की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा से 30,155 करोड़ रुपये से अधिक का कपड़ा निर्यात होता है, जिसमें गुरुग्राम से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कपड़े विदेशों में भेजे जाते हैं।

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