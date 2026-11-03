{"_id":"6ae9df37cc82d725f10b2f85","slug":"video-cameras-installed-at-the-mcd-toll-on-the-sarhol-border-commercial-vehicles-will-be-able-to-pass-through-without-stopping-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरहोल बॉर्डर पर एमसीडी टोल पर लगाए कैमरे, बिना रूके निकलेंगे कमर्शियल वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर सरहोल बॉर्डर स्थित एमसीडी टोल को नवंबर माह के अंत तक बैरियर फ्री किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा यहां मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। टोल प्लाजा पर लोहे का एंगल के ऊपर कैमरे लगाए जा चुके हैं। टोल के बैरियर फ्री होने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले कमर्शियल वाहन बिना रूके टोल पार कर सकेंगे। पीक ऑवर्स में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिल जाएगी।

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