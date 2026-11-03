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गुरुग्राम: दिवाली के लिए जिले के बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, 500 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

Tue, 03 Nov 2026 07:56 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:56 PM IST
Business worth ₹500 crore expected in Gurugram by Diwali
दिवाली के त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहार के नजदीक आने के साथ ही दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सदर बाजार, सेक्टर-14, सेक्टर-31, सेक्टर-4, सेक्टर-56 और अन्य प्रमुख बाजारों में लोग दिवाली की तैयारियों के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
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