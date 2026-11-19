{"_id":"6afefad7cd6ee9db7a0160e9","slug":"video-air-pollution-control-measures-intensified-in-gurugram-fines-totaling-rs-6347-lakh-collected-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में वायु प्रदूषण नियंत्रण तेज, 63.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम गुरुग्राम ने वीरवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव को शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। यह जानकारी एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में दी गई, जिसमें मेयर राजरानी मल्होत्रा और निगमायुक्त डॉ. पंकज शामिल थे। यह बैठक दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। नगर निगम ने खुले में कचरा जलाने पर रोक, सड़क की धूल नियंत्रित करने और निर्माण एवं विध्वंस वेस्ट के उचित निस्तारण पर ठोस कदम उठाए हैं। जनवरी से नवंबर 2026 तक स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर 13,139 चालान किए गए। इनसे 2.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अक्तूबर 2026 में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 150 संवेदनशील स्थानों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरे लगाने की तैयारी है। सड़क की धूल कम करने के लिए वर्ष 2026 में 290 किलोमीटर से अधिक सड़कों का पुनर्विकास किया गया है। शहर में 20 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें रात में काम करती हैं। इनकी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली और कैमरों से निगरानी होती है। बंधवाड़ी में 15 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट में से 8.14 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण 16 नवंबर 2026 तक किया गया। शेष कचरे का निस्तारण 14 फरवरी 2027 तक करने का लक्ष्य है।

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