{"_id":"6b059502abf323125d0d7d8e","slug":"video-557-prakash-parv-guru-nanak-dev-was-celebrated-with-great-fervor-in-gurdwaras-gurugram-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम के गुरुद्वारों में गुरु नानकदेव का 557 वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में मंगलवार को गुरु नानक देव जी का 557 वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई गुरुद्वारों में सुबह प्रभातफेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं, सुबह से ही सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सदर बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां देर रात तक कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ। अखंड पाठ साहिब के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद हजूरी रागी जत्थे ने कीर्तन किया। बलवंत सिंह दरवेश, दरबार साहिब अमृतसर से गुरदयाल सिंह और वरिंदर सिंह ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। इसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब से महिंदर सिंह और दरबार साहिब अमृतसर से हरविंदर सिंह सहित अन्य रागी जत्थों ने कीर्तन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया।

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