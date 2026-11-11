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नौ महीने में 10.66 लाख ट्रैफिक चालान, 200.66 करोड़ रुपये का जुर्माना
जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब तीसरी आंख से शिकंजा कसा जा रहा है। शहर में लगे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के जरिए जनवरी से सितंबर 2026 तक 10 लाख 66 हजार 385 चालान काटे गए हैं। इन चालानों के माध्यम से वाहन चालकों पर 200.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 लाख 64 हजार 773 चालान काटे गए।
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