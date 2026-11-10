{"_id":"6af31dd6936d321cc30e88fb","slug":"video-muradnagar-liquor-shop-salesman-assault-video-viral-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"उधार शराब का पव्वा नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के मुरादनगर स्थित पाइपलाइन मार्ग पर शाहपुर गांव मोड़ के पास स्थित देसी शराब की दुकान पर उधार शराब का पव्वा नहीं देने पर विवाद हो गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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