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गाजियाबाद: रेस्टोरेंट में प्रेसवार्ता के बाद लोनी विधायक के समर्थकों और दूसरे पक्ष में विवाद, पुलिस पहुंची

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 08:26 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 08:26 PM IST







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प्रेस कांफ्रेंस के दौरान लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रेस्टोरेंट पहुंचे। कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही लोग बाहर आने लगे तभी नंदकिशोर गुर्जर पक्ष और दूसरे पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते लोनी बॉर्डर थाने की भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। हाथापाई भी हुई है। ... और पढ़ें

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