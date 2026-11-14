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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कैंटर से टकराई बाइक, मां और 10 माह के मासूम की मौत
यूपी के गाजियाबाद स्थित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर ढाई बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला और उसके 10 माह के बेटे की मौत हो गई, जबकि चार वर्षीय बेटे की टांग कटकर शरीर से अलग हो गई। हादसे में बाइक चला रहा महिला का पति भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। परिवार स्प्लेंडर बाइक से पिलखुआ के गांव सिखैडा से गाजियाबाद की ओर जा रहा था।
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