गाजियाबाद: निवाड़ी में निर्माणाधीन मकान की दीवारी गिरी, हादसे में दो मजदूर दबे, बड़ा हादसा टला

गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। निवाड़ी के गांव डबाना में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक गिर गई। इस दुर्घटना में दो मजदूर मलबे में दबने से घायल हो गए।

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यह घटना उस समय हुई जब निर्माण कार्य चल रहा था। गांव डबाना निवासी शौकीन अपने निजी मकान का निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी निर्माण कार्य में शौकीन और सलीम नामक दो श्रमिक लगे हुए थे। वे दोनों निर्माणाधीन दीवार के पास अपना काम कर रहे थे। अचानक ही मकान की दीवार भरभराकर नीचे गिर गई। दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग और ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायल श्रमिकों को मलबे से बाहर निकाला।हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उन्हें तत्काल उपचार के लिए मोदीनगर स्थित जीवन अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने शौकीन और सलीम को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों श्रमिकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।इस घटना के संबंध में एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यह राहत की बात रही कि दीवार का मलबा अधिक मात्रा में नहीं था। यदि मलबा ज्यादा होता तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता था।