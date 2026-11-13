छठ की आस्था और प्रशासन की मुस्तैदी: हिंडन घाट पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने की आरती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

छठ महापर्व के अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, डीसीपी ऋजुल और पूर्वांचल कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने छठ मईया की पूजा-अर्चना में भाग लिया।

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छठ पूजा पर्व के दौरान, हिंडन छठ घाट पर छठ मईया की आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, डीसीपी ऋजुल और पूर्वांचल कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने सामूहिक रूप से भाग लिया।पूजा के बाद, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की। यह अपील आगामी चुनावों के मद्देनजर की गई, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।छठ पूजा के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें 25 दरोगा, 50 से अधिक कांस्टेबल और अन्य थानों से आए एसएचओ शामिल थे। यातायात प्रबंधन के लिए भी एक विशेष टीम जुटी हुई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। सीताकुंड घाट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात प्रबंधन पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था।