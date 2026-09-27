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एनआईटी-5 में स्लिप रोड के निर्माण के चलते बिजली खंबे शिफ्ट करने का काम पूरा

Digvijay Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 09:48 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 09:48 PM IST







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एनआईटी-5 में स्लिप रोड के निर्माण के चलते बिजली खंबे शिफ्ट करने का काम हुवा पूरा । ठेकेदार ने बताई पूरी जानकारी।

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