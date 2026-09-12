बप्पा आ रहे: फरीदाबाद में गणेशोत्सव की तैयारियां, लोग पसंद कर रहे मिट्टी के गणेश; जानें क्या बोले मूर्तिकार

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फरीदाबाद प्याली चौक के पास गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर गणेश की प्रतिमाओं को विभिन्न रंगों से सजाती महिला कारीगर इनका कहना है कि अब हर चीज का ट्रेंड बदल गया है अब ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाओं को ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादातर गणेश की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मिट्टी से ही बनाई जाती हैं 5 से लेकर 8 फीट तक की गणेश कुछ प्रतिमाओं को ही पीओपी से बनाते हैं नहीं तो सारी गणेश की तस्वीर इको फ्रेंडली बनाई जाती है।

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