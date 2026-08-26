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Video: फरीदाबाद में ट्रक की चपेट में आने से दो पुलिसकर्मियों की मौत

अनुज कुमार

Updated Wed, 26 Aug 2026 04:03 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 04:03 PM IST







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सरूरपुर रोड पर एक ट्रक की चपेट में आने से दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हादसा सोहना रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुआ। दोनों पुलिसकर्मी अपनी राइडर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ... और पढ़ें

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