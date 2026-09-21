{"_id":"6ab15acaf53f15be3c048144","slug":"video-theft-of-rs5-lakh-at-businessman-s-house-five-masked-men-seen-on-cctv-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कारोबारी के घर पांच लाख की चोरी, सीसीटीवी में दिखे पांच नकाबपोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के पॉश इलाके सेक्टर-17 में कारोबारी के घर से अज्ञात चोरों ने पांच लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात और चांदी के सिक्के चोरी कर लिए हैं। वारदात के समय पीड़ित प्रथम तल पर सो रहे थे, जबकि उनका बेटा नीचे के कमरे में था। जिस कमरे में चोरी हुई, वह खाली था। सुबह उठने पर मुख्य गेट, बेडरूम के दरवाजे और अलमारियों के ताले टूटे मिले।

... और पढ़ें