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फरीदाबाद: ईएसआईसी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज

अनुज कुमार

Updated Mon, 21 Sep 2026 12:45 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 12:45 PM IST







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ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में जारी डॉक्टरों की हड़ताल, एक डॉक्टर को इलाज करते समय शरीर सुन्न हुआ तो उसका इलाज अस्पताल में नहीं किया गया बल्कि बाहर निजी अस्पताल ले जाया गया। इसके चलते हड़ताल कर रहे डॉक्टर ... और पढ़ें

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