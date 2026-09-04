{"_id":"6a9afa71f665088d990e875f","slug":"video-tableau-created-at-brahma-kumaris-ishwariya-vishwavidyalaya-in-faridabad-on-occasion-of-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई गई झांकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई गई झांकी

Digvijay Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:35 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:35 PM IST

फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड स्थित ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी के अवसर पर बनाई गई झांकी व नृत्य प्रस्तुत करते बच्चे। ... और पढ़ें

विज्ञापन