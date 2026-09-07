{"_id":"6a9eaa6c2dc98bc6c30b125f","slug":"video-smart-city-ranked-14th-in-the-clean-air-survey-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 14वें पायदान पर रहा स्मार्ट सिटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 14वें पायदान पर रहा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के नवीनतम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें फरीदाबाद 14वें नंबर पर रहा है। गत वर्ष फरीदाबाद शहर को 19वें पायदान पर रहा था। जबकि वर्ष 2023 में 47वें नंबर पर था

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