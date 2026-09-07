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डंपिंग यार्ड के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिले विधायक सतीश फागना

जितेंद्र सिंह

Updated Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST







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फरीदाबाद प्रतापगढ़ में डंपिंग यार्ड के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे एनआईटी विधायक सतीश फागना ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए की में आप लोगों की समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा व कोई समाधान निकालेंगे। ... और पढ़ें

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