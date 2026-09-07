फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Civic body wakes up after Delhi incident; survey of dilapidated buildings begins in Faridabad.

दिल्ली हादसे के बाद जागा निगम, फरीदाबाद में जर्जर इमारतों का सर्वे शुरू

Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST
जितेंद्र सिंह
Jitender Singh जितेंद्र सिंह
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST
Civic body wakes up after Delhi incident; survey of dilapidated buildings begins in Faridabad.
फरीदाबाद। दिल्ली में हादसे के बाद निगम ने शुरू किया जर्जर इमारतों का सर्वे एनआईटी-1 में संचालित इमारत चिन्हित सोमवार को नगर निगम की टीम ने एनआईटी-1 मार्केट में एक जर्जर इमारत का सर्वे किया। इमारत में कई दुकानें संचालित हो रही थीं और दुकानदार सामान बेच रहे थे। निरीक्षण के दौरान भवन में कई जगह दरारें मिलीं, जबकि छज्जा भी जर्जर हालत में मिला। इसे निगम की टीम ने चिन्हित कर लिया है। नगर निगम के कानूनी सलाहकार सतीश आचार्या ने बताया कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद जर्जर भवनों की जांच की कार्रवाई शुरू की गई है। एनआईटी एक मार्केट में मालिक की ओर से ही शिकायत की गई थी, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सोमवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद कमेटी गठित कर सर्वे और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

देहरादून: बारिश के बीच सीएम आवास घेराव के लिए निकले कांग्रेसी, बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रदर्शन

Dehradun Congress members set out to lay siege to the CM's residence amidst rain; staged a protest by climbing the barricades
Dehradun
07 Sep 2026

मंडी: एनएच कंपनी के बजाय किसान सभा नेताओं पर केस दर्ज, भड़के भूपेंद्र सिंह

nh company case farmer leaders himachal kisan sabha bhupendra singh dharampur mandi
Mandi
07 Sep 2026

हमीरपुर: स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव का आरोप, मंच ने दी घेराव की चेतावनी

smart meter protest consumer welfare forum rally hamirpur himachal
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

सिरमौर: नाहन-कुमारहट्टी एनएच पर बनेठी के पास पलटा ट्रक

sirmaur nahan kumarhatti nh truck overturns banethi chunjar ki johdi
Sirmour
07 Sep 2026

बमसन बीडीसी में नहीं बनी सहमति, मतदान से हुआ फैसला; पूजा और सुरेंद्र ने 10-5 से जीता चुनाव

bamsan bdc election bjp candidates face off pooja president surender vice president hamirpur
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026
विज्ञापन

नंगल की स्टेट अवार्ड प्राप्त प्रिंसिपल विजय बगला का स्कूल में भव्य स्वागत

Grand welcome at school for Nangal's State Award-winning Principal Vijay Bagla.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

चंबा में कंडक्टर से पैसे मांगने के विरोध में शिमला में HRTC कर्मचारियों का धरना

HRTC employees stage a protest in Shimla against a conductor being asked for money in Chamba
Shimla
07 Sep 2026
विज्ञापन

चंबा: एचआरटीसी कर्मचारियों का विरोध तीसरे दिन भी जारी, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

hrtc employees protest third day in chamba demand action against officer
City and States Archives
07 Sep 2026

हिमाचल: मंडी-कुल्लू का सफर होगा जाम से मुक्त, डयोड टनल खोलने की तैयारी तेज

mandi dyod tunnel traffic nhai inspection mandi kullu
Mandi
07 Sep 2026

कानपुर: पांच बीघा खेत, कर्ज और बाढ़...फसल बर्बाद होने के बाद किसान ने दी जान

Kanpur: Five bighas of land, debt and floods... farmer commits suicide after crop loss
Kanpur
07 Sep 2026

अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, गुप्तार घाट पर बाढ़ राहत दल तैनात

अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, गुप्तार घाट पर बाढ़ राहत दल तैनात
Ayodhya
07 Sep 2026

VIDEO: मिनिस्टीरियल कर्मियों ने गेट मीटिंग कर की 12 सूत्रीय मांगों पर आवाज बुलंद

Ministerial employees held a gate meeting and raised their voice on 12 point demands in pithoragarh
Pithoragarh
07 Sep 2026

VIDEO: भूंख हड़ताल पर बैठे छात्र वंश कश्यप की परिजन, सुदिति ग्लोबल एकेडमी में22 नवंबर 2025 में हुई थी मौत

Family members of student Vansh Kashyap, who is on a hunger strike; he died at Suditi Global Academy on November 22, 2025.
Mainpuri
07 Sep 2026

VIDEO: आधी रात मकान की छत गिरी, मलबे में दबे दो किशोर; ग्रामीणों ने बचाई जान

House roof collapses at midnight, two teenagers trapped in debris; villagers save their lives.
Mainpuri
07 Sep 2026

VIDEO: आईटीआई : पहले चरण में प्रवेश का आज आखिरी मौका

ITI: Today is the last chance for admission in the first phase.
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: शिक्षा: डायोसिस के 62 स्कूलों की जांच रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Education: Officials failing to submit inspection reports for the diocese's 62 schools to face action.
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: श्रीराम बरात में दिखेंगी पीलीभीत की आतिशबाजी

Fireworks from Pilibhit to be displayed at the Shri Ram Barat procession.
Agra
07 Sep 2026

रायबरेली में 25 साल से पक्के रास्ते की बाट जोह रहा पूरे तुलसी

रायबरेली में 25 साल से पक्के रास्ते की बाट जोह रहा पूरे तुलसी
Raebareli
07 Sep 2026

अलीगढ़ में चल रही फिल्म हनुमान अंश, सिनेमा हॉल में सीट नंबर 9 रहती है खाली

अलीगढ़ में चल रही फिल्म हनुमान अंश, सिनेमा हॉल में सीट नंबर 9 रहती है खाली
Aligarh
07 Sep 2026

रायबरेली में बदहाल सड़क से गुस्साए नागरिकों ने किया प्रदर्शन

रायबरेली में बदहाल सड़क से गुस्साए नागरिकों ने किया प्रदर्शन
Raebareli
07 Sep 2026

कोटकपूरा में बिजली कटों को लेकर किसानों का पावरकॉम कार्यालय के सामने धरना

Farmers stage a sit-in protest outside the Powercom office in Kotkapura over power cuts.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

अयोध्या में अचानक गिरी दीवार, मलबे में दबकर बाइक मैकेनिक की मौत

अयोध्या में अचानक गिरी दीवार, मलबे में दबकर बाइक मैकेनिक की मौत
Ayodhya
07 Sep 2026

अयोध्या में भगवान गणेश की मूर्तियों को आकार देने में जुटे मूर्तिकार

अयोध्या में भगवान गणेश की मूर्तियों को आकार देने में जुटे मूर्तिकार
Ayodhya
07 Sep 2026

रायबरेली में वायरल बुखार के मरीजों की बढ़ी भीड़

रायबरेली में वायरल बुखार के मरीजों की बढ़ी भीड़
Raebareli
07 Sep 2026

अयोध्या में पाइपलाइन टूटने से मुख्य मार्ग जलमग्न, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

अयोध्या में पाइपलाइन टूटने से मुख्य मार्ग जलमग्न, राहगीरों की बढ़ी परेशानी
Ayodhya
07 Sep 2026

मोगा में स्वाइन फ्लू के छह पॉजिटिव मरीज मिले, एक की मौत

Six swine flu cases detected in Moga; one death reported.
Chandigarh-Punjab
07 Sep 2026

एयर क्वालिटी रैंकिंग में लखनऊ देश में नंबर वन, दिल्ली में महापौर ने ग्रहण किया पुरस्कार

एयर क्वालिटी रैंकिंग में लखनऊ देश में नंबर वन, दिल्ली में महापौर ने ग्रहण किया पुरस्कार
Lucknow
07 Sep 2026

लखनऊ में जर्जर इमारतों में रह रहें लोग, चल रही बाजार

लखनऊ में जर्जर इमारतों में रह रहें लोग, चल रही बाजार
Lucknow
07 Sep 2026

Video: अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर दिव्यांग शिक्षकों का प्रदर्शन

Video: अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर दिव्यांग शिक्षकों का प्रदर्शन
Lucknow
07 Sep 2026

मंडी: नगर पंचायत धर्मपुर को मिला इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण-मुक्त होगी कूड़ा उठाने की व्यवस्था

mandi dharampur nagar panchayat electric garbage collection vehicle
Mandi
07 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed