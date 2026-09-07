{"_id":"6a9ed0b15d6f24d8050ddfe5","slug":"video-surgery-date-at-bk-hospital-scheduled-for-two-to-two-and-a-half-months-later-patients-distressed-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीके अस्पताल में ऑपरेशन की तारीख दो से ढाई महीने बाद, मरीज परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीके अस्पताल में ऑपरेशन की तारीख दो से ढाई महीने बाद, मरीज परेशान

जितेंद्र सिंह

Updated Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 08:26 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद। बीके अस्पताल में ऑपरेशन के लिए मरीजों को मिल रही दो से ढाई महीने बाद की तारीख विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाएं कई गंभीर मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर ... और पढ़ें

विज्ञापन