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फरीदाबाद: बल्लभगढ़ बाजार में चार दुकानों में लगी भीषण आग, दो लोगों ने छत से कूदकर बचाई जान; लाखों का नुकसान

Mon, 07 Sep 2026 08:36 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 07 Sep 2026 08:36 PM IST
सार

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार में शॉर्ट सर्किट से चार दुकानों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से तीन दुकानों का सामान जल गया और लाखों का नुकसान हुआ।

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Massive fire in four shops at Ballabgarh market Faridabad causes losses worth lakhs
चार दुकानों में लगी भीषण आग - फोटो : अमर उजाला संवाद

विस्तार
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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण चार दुकानों में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण तीन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।

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आग दुकानों के पीछे बने एक मकान तक भी पहुंच गई। मकान में आग बुझाने का प्रयास कर रहे दो लोगों ने आग बढ़ती देख ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई।

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