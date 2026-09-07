फरीदाबाद: बल्लभगढ़ बाजार में चार दुकानों में लगी भीषण आग, दो लोगों ने छत से कूदकर बचाई जान; लाखों का नुकसान

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण चार दुकानों में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण तीन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।

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आग दुकानों के पीछे बने एक मकान तक भी पहुंच गई। मकान में आग बुझाने का प्रयास कर रहे दो लोगों ने आग बढ़ती देख ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई।