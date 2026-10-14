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फरीदाबाद: भगत सिंह कॉलोनी में सीवर जाम, गली में गंदा पानी; दो महीने से लोग परेशान

अनुज कुमार

Updated Wed, 14 Oct 2026 08:13 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 08:13 PM IST







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फरीदाबाद के भगत सिंह कॉलोनी में पिछले दो महीने से लोगों को सीवर की समस्या से जूझ रहे है। इस समस्या को लेकर लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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