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बीके अस्पताल में सुरक्षा कर्मी बिना वर्दी ड्यूटी पर

Tue, 15 Sep 2026 11:07 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:07 PM IST
Security personnel on duty without uniform at BK Hospital
बीके अस्पताल में 19 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जिनमें आठ महिला और 11 पुरुष शामिल हैं। आरोप है कि उन्हें वर्दी मिलने के बावजूद वे बिना वर्दी ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे मरीज असुरक्षित हैं।
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