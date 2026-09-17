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नीलम चौक पर खंभे गिरे, एनआईटी-1 में सीवर सफाई

Akash Dubey

Updated Thu, 17 Sep 2026 09:42 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 09:42 PM IST







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नीलम चौक के पास सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य के कारण वहां लगे बिजली के खंभे गिराए गए। वहीं, नगर निगम फरीदाबाद ने एनआईटी-1 में सीवर की सफाई की। ... और पढ़ें

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