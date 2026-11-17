{"_id":"6afc6dd3f1cdc5fa54085fcb","slug":"video-patient-dies-at-bk-hospital-and-family-alleges-negligence-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीके अस्पताल में बच्चे की मौत: परिजनों का जमकर हंगामा, बोले- हाथ पैर बांधे और 10 दिन से भूखा प्यासा मारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीके नागरिक अस्पताल में 10 दिन से उपचाराधीन कपिल कपूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ ने 10 दिन तक अनजान मरीज की सूचना पुलिस को नहीं दी। उन्होंने मरीज के परिवार के बारे में भी पूछताछ नहीं की। कपिल कपूर बेहोशी की हालत में थे और उन्हें कई बार बेड से बांधकर रखा गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी।

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