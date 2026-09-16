फरीदाबाद: छात्रों को दूसरे स्कूल भेजने के विरोध में प्रदर्शन, अभिभावकों ने दिया धरना

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फरीदाबाद के साहूपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल भेजे जाने के विरोध में अभिभावकों और विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर धरना दिया। अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई वर्तमान स्कूल में ही जारी रखने की मांग की। धरने में करीब 150 से 200 लोग शामिल रहे।

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