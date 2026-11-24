{"_id":"6b0594d001c1474d01042950","slug":"video-nacholi-college-celebrates-srijanotsav-students-enthralled-audience-with-folk-dances-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नचौली कॉलेज में सृजनोत्सव, छात्राओं ने लोकनृत्य से बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में नचौली स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में जोनल यूथ फेस्टिवल 2026-27 "सृजनोत्सव" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। हरियाणवी संस्कृति पर यह नृत्य किया गया। फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजे मंच पर समूह नृत्य की प्रस्तुति हुई। लाल, पीले, नीले और काले रंग के पारंपरिक घाघरा-चुनरी पहने छात्राओं ने लोकधुन पर एक साथ ताल मिलाकर नृत्य किया। रंगीन परिधानों और तालमेल भरे कदमों से मंच पर लोक संस्कृति की झलक दिखी। छात्राओं की प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया।

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