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फरीदाबाद: सफाई कर्मचारियों ने निकाली हरियाणा सरकार की 'अर्थी', मांगों के लिए प्रदर्शन जारी

अनुज कुमार

Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 PM IST







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फरीदाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आज मंगलवार को धरने पर बैठे हुए कर्मचारी हरियाणा सरकार का पुतला लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए रोष प्रकट करते हुए। ... और पढ़ें

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