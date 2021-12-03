Faridabad News: यूके टाइगर्स फरीदाबाद ने टाइटन वॉरियर्स को हराया

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यूके टाइगर्स के लिए मयंक और आकाश ने तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि सुमित को दो विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूके टाइगर्स ने 13.4 ओवर में नौ विकेट खोकर 119 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से सुमित ने नाबाद 22 और मयंक ने 16 रन बनाए जबकि आकाश ने 15 रनों का योगदान दिया। टाइटन वॉरियर्स के लिए विकास और सचिन ने तीन-तीन विकेट लिए। सुमित को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

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फरीदाबाद। एयरफोर्स क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को खेले गए मुकाबले में यूके टाइगर्स फरीदाबाद ने टाइटन वॉरियर्स को एक विकेट से हरा दिया। 20 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को आई टाइटन वॉरियर्स की टीम 15.2 ओवर में सिर्फ 115 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से अमन ने 24 और राहुल ने 18 रन बनाए।