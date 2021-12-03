Faridabad News: कक्षा से बाहर 4 घंटे तक खड़ा रखने पर छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान

विज्ञापन

आरोप है कि बिरयानी खाने के दौरान एक छात्रा से कहासुनी के बाद शिक्षिका ने दी थी सजासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। डबुआ थाना क्षेत्र के गाजीपुर रोड स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को 11वीं की छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। छात्रा की पहचान पाली निवासी जानवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनआईटी-3 स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।छात्रा के पिता प्रमोद कुमार का आरोप है कि सुबह उनकी बेटी दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल गई थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूल से फोन आया और उन्हें बादशाह खान अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। पिता के अनुसार, पड़ोस में रहने वाली छात्रा ने उन्हें बताया कि जानवी स्कूल में वेज बिरयानी लेकर गई थी। कक्षा में बिरयानी खाने के दौरान उसकी एक छात्रा से कहासुनी हो गई। पिता का आरोप है कि शिक्षिका ने जानवी को करीब चार घंटे तक कक्षा से बाहर खड़ा रहने की सजा दी। छुट्टी से करीब 20 मिनट पहले उसने शिक्षिका से शौचालय जाने के लिए पूछा और वह उसके बाद स्कूल की तीसरी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी।गली के लोगों ने दी स्कूल को सूचनाछात्रा स्कूल के बाउंड्री के पास रखी ईंटों के पास गिरी थी। गली में रहने वाले लोगों की ओर से दी गई सूचना के बाद स्कूल के अध्यापक उसको अपनी गाड़ी से निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उच्च अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद वह छात्रा को गाड़ी से बीके अस्पताल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। स्कूल प्रधानाचार्य आरपी शर्मा ने बताया कि छात्रा को कोई सजा नहीं दी गई थी। उनके अनुसार छात्रा कक्षा में थी और उसने शौचालय जाने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद वह तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंची, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मौत के कारण और घटना से पहले की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिता, सहपाठियों और स्कूल प्रबंधन के बयान दर्ज होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल किसी शिक्षक या स्कूल प्रबंधन के सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।