{"_id":"6a97a1fb6975d501dc0a501f","slug":"pickup-truck-carrying-pilgrims-rams-into-stationary-truck-six-killed-from-mainpuri-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी के 6 लोगों की फरीदाबाद में मौत: 'मेरा प्यारा भाई मुझे छोड़कर चला गया', विजय को याद कर फूट-फूटकर रोए गजराज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



गजराज सिंह बताते हैं कि दोनों भाइयों के बीच गहरा लगाव था। जब भी समय मिलता, खेत पर लगी समर के पास दोनों भाई बैठते थे। वहीं खेती-किसानी की बातें होतीं और एक-दूसरे से अपने सुख-दुख बांटते थे। अब वही जगह और भाई के साथ बिताए पल उनकी आंखों के सामने हैं। विज्ञापन



‘जब भी समय मिलता था, हम दोनों समर के पास बैठकर अपना सुख-दुख बांटते थे। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया।’ इतना कहते-कहते गजराज फिर फफक पड़े। पास खड़े विजय के नाती यश को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। शायद भाई की कमी और यश के सिर से उठे बाबा के साये का दर्द उस पल एक साथ उमड़ आया था। गजराज सिंह बताते हैं कि दोनों भाइयों के बीच गहरा लगाव था। जब भी समय मिलता, खेत पर लगी समर के पास दोनों भाई बैठते थे। वहीं खेती-किसानी की बातें होतीं और एक-दूसरे से अपने सुख-दुख बांटते थे। अब वही जगह और भाई के साथ बिताए पल उनकी आंखों के सामने हैं।‘जब भी समय मिलता था, हम दोनों समर के पास बैठकर अपना सुख-दुख बांटते थे। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया।’ इतना कहते-कहते गजराज फिर फफक पड़े। पास खड़े विजय के नाती यश को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। शायद भाई की कमी और यश के सिर से उठे बाबा के साये का दर्द उस पल एक साथ उमड़ आया था। विज्ञापन विज्ञापन विजय चांदा की मौत ने उनके बड़े भाई गजराज सिंह को भीतर तक तोड़ दिया है। भाई के जाने का गम इतना गहरा है कि खुद को संभाल नहीं पा रहे। रोते-रोते हाथों से सिर पीटने लगते हैं और कहते हैं, ‘मेरा प्यारा भाई मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे सीने से लगाकर रखता था।’

बाबा ने कहा था- तेरे लिए कड़ा लेकर आऊंगा...

विजय के इकलौते नाती यश के लिए उसके बाबा सिर्फ दादा नहीं, सबसे खास थे। विजय भी उसे बेहद प्यार करते थे। यात्रा पर रवाना होने से पहले बाबा ने यश से कहा था, ‘तेरे लिए कड़ा लेकर आऊंगा।’





यश को भरोसा था कि बाबा लौटकर आएंगे और उसके लिए उपहार लाएंगे। वह उसी इंतजार में था। लेकिन बाबा का इंतजार खत्म होने से पहले ही मौत की खबर घर पहुंच गई। जिस हाथ में यश को बाबा का दिया कड़ा आना था, वह हाथ अब कभी नहीं आएगा। यश की आंखों में बाबा के लौटने का इंतजार और परिवार की आंखों में उन्हें खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। एक मासूम के लिए उसका सबसे प्यारा रिश्ता अचानक हमेशा के लिए उससे दूर हो गया।





खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, छह की मौत

फरीदाबाद में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पलवल में भर्ती कराया गया है।





जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के श्रद्धालु शुक्रवार को धार्मिक यात्रा पर निकले थे। सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुए थे। मंगलवार तड़के केएमपी एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने से पिकअप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।





मृतकों की पहचान विजय सिंह यादव (65), राजकुमार (40), रेशमा देवी (50), कमला देवी (60), सुधा (45) और महेश (50) के रूप में हुई है। घायलों में सुनील, श्वेता यादव, बीरेश, उमेद, विनोद कुमार, सरला, रूबी, रामसेवक, रवि, वाणी, वीनू, तन्नू, रेखा और गोरा देवी समेत अन्य हैं। बताया गया कि पिकअप में नीचे और ऊपर दोनों जगह यात्रियों के बैठने व सोने की व्यवस्था थी।

