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एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर आज फरीदाबाद लौटेंगे मनीष नरवाल, शूटिंग में किया शानदार प्रदर्शन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 24 Oct 2026 06:40 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 06:40 PM IST







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जापान में आयोजित एशियन गेम्स में शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले मनीष नरवाल आज फरीदाबाद लौटेंगे। उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। मनीष ने निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ... और पढ़ें

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